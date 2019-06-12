بترول أسيوط يضم مدافع شبان قنا

تعاقد نادي بترول أسيوط مع اللاعب محمود جابر مدافع فريق شبان قنا لدعم دفاع الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم دفاع الفريق في الموسم الجديد بدورى القسمالثانى . جاء انضمام اللاعب لمدة 3 مواسم ، ويسعى الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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