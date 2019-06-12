دبلومة منحة للصحفين الرياضيين

قرر الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية منح الصحفيين المصريين والأفارقة شهادة دبلومة، للذين عاصروا ١٠ بطولات إفريقية خلال عملهم بالصحافة.

وأكد الاتحاد في بيان أن الصحفيين الذين يرغبون في الحصول على الدبلومة

يجب أن يكون التحاقه بنقابة الصحفيين منذ عام 2002، وذلك عبر إرسال الأسم وبياناته الشخصية للزميل إبراهيم حمودة على بريده الألكتروني خلال عشرةأيام.

جديربالذكر أنه ستقام احتفالية يوم ١٣ يوليو المقبل لتسليم الدبلومة للصحفيين المصريين والأفارقة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية ورئيس الاتحاد الافريقى للصحافة الرياضية، بالإضافة أنه سيتم توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة المصرى وأحد المسئولين بالكاف.