أمريكا تسحق تايلاند 13-0 بكأس العالم للسيدات

اكتسح منتخب أمريكا نظيره التايلاندي بنتيجة 13-0 ، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب أوغيست دولون ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات، في كأس العالم للسيدات، المقامة

بفرنسا.

سجل الأهداف اللقاء للمنتخب الأمريكي أليكس مورجان سوبر هتريك في الدقايق ( 13،54 ،74،81،88) ، ميجان رابينوي هتريك في الدقايق 20،56،79 ،بينما سجلت

كل من ليندسي هوران في الدقيقة 32، سامانثا ميويزفي هدفين في الدقيقة 50،55 واللاعبة مالوري بف في الدقيقة90.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة الأخيرة بينما يتجمد رصيد منتخب تايلاند بدون نقاط يحتل بها المركز الأخير في ترتيب المجموعة.

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