ألمانيا تقسو على استونيا بثمانية أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره الأستوني بنتيجة ثمانية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.
سجل أهداف ألمانيا كل من ماركو رويس في الدقيقتين 10، 37، وسيرج جنابري 17، 62، وغوريتزكا 20 وجوندوغان 26 وفيرنير 79 وليروي ساني
بهذه النتيجة يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني برصيد تسع نقاط خلف منتخب إيرلندا الشمالية الذي يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما تتذيل استونيا المجموعة بدون نقاط.
شاهد الأهداف :
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