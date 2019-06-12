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فرنسا تقسو على أندورا برباعية في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

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اكتسح منتخب فرنسا نظيره الأندوري بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي الملعب الوطني ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة

لأمم أوروبا، يورو 2020.

سجل أهداف المنتخب الفرنسي في  كيليان مبابي في الدقيقة 11، وسام بن يدرفي الدقيقة 30، فلوران

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توفين في الدقيقة 45، كورت زومافي الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الفرنسي يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثامنة بينما يتجمد رصيد منتخب اندورا بدون نقاط يحتل بها المركز الأخير في ترتيب المجموعة.

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