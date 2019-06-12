شاهد..إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة وتفوز بثنائية في تصفيات أمم أوروبا

فاز المنتخب الإيطالي على منتخب البوسنة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا، يورو 2020.
افتتح التسجيل، إيدين ديجكو نجم منتخب البوسنة وسجل الهدف الأولفي الدقيقة 32، قبل أ، يدرك التعادل لورينزو إينسيني مهاجم المنتخب الإيطالي، ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 49،
ورفع الأزوري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، في حين تجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط في المركز الخامس.
شاهد الأهداف..
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