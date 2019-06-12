قررت الإدارة الفنية لمنتخب مصر للهوكى ضم لاعبى سموحه محمد عادل صابر وأشرف سعيد أحمد الى معسكر المنتخب الوطنى. ويستعد منتخب الهوكي للمشاركة فى نهائيات الدورى العالمى للهوكى والمؤهلة للمشاركة فى دورة الالعاب الأوليمبية بطوكيو. 2020. يذكر أن فريق سموحة حقق إنجازا هذا الموسم بالحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري العام و التأهل للمشاركة فى دوري أبطال افريقيا في نسختها القادمة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر للهوكي يضم ثنائي سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.