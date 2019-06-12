رنيم الوليلي تتأهل لنصف نهائي بطولة سي أي للأسكواش

تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا إلي الدور نصف النهائي لبطولة سي اي بي للاسكواش بعد تغلبها علي النيوزيلندية جويل كينج المصنفة الخامسة علي العالم . وحسمت الوليلي المباراة التي استمرت ل ١٩ دقيقة فقط بشوطين دون رد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-7, 11-7 . ل ١٩ دقيقة فقط بشوطين دون رد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-7, 11-7 . علي الجانب الآخر حقق محمد ابو الغار المصنف الثامن علي العالم فوزا هاما علي منافسه النيوزلندي باول كول المصنف الثامن في ثاني جولات دور المجموعات بالبطولة . وحسم أبو الغار اللقاء لصالحة خلال ٢٧ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-3, 11-6

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