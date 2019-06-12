رنيم الوليلي تتأهل لنصف نهائي بطولة سي أي للأسكواش

تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا إلي الدور نصف النهائي لبطولة سي اي بي للاسكواش بعد تغلبها علي النيوزيلندية جويل كينج المصنفة الخامسة علي العالم .
وحسمت الوليلي المباراة التي استمرتل ١٩ دقيقة فقط بشوطين دون رد . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-7, 11-7 .
علي الجانب الآخر حقق محمد ابو الغار
وحسم أبو الغار اللقاء لصالحة خلال ٢٧ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-3, 11-6
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