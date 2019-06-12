خاص | الكاف “المتوتر” يُعجل من تطبيق القوانين الجديدة قبل يويفا “الهاديء”!

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قررت لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تطبيق كافة التعديلات الجديدة المتعلقة بقوانين كرة القدم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر لها في مصر.

ويأمل الكاف في تحسن أداء الحكام الأفارقة خلال كأس الأمم الأفريقية، لتغيير الصورة الباهتة التي أخذت عنهم في الفترة الأخيرة بعد اطلاع لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الهفوات القاتلة لهم في مباريات الحسم بالمسابقات القارية.

وأكد رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري (عصام عبد الفتاح) في حديث خص به Mercatoday بأن لجنة حكام الكاف أصدرت تعليمات إلى جميع حكام كأس أمم أفريقيا بتطبيق القوانين الجديدة التي أقرها الفيفا مؤخرًا.

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ولا يريد الكاف أن تصله المزيد من الشكاوى أثناء البطولة أو بعدها، إذ اكتفى منها قبل شهرين من بدايتها، لا سيما من جانب الاتحادين المغربي والتونسي في أعقاب نهائيي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا مطلع الشهر الجاري.

وهذا ما أكد عليه الحكم السابق (سمير عثمان) بقوله لـ Mercatoday “الكاف لن يجازف أكثر من ذلك، ولذا شدد على أهمية تطبيق التعديلات الجديدة قبل مدة من انطلاق البطولة، كل الحكام لديهم تعليمات”

وعاشت لجنة حكام الكاف أيامًا عصبية على خلفية الأخطاء الفادحة التي اقترفها الثلاثي “جهاد جريشة وباملاك تيسيما وباكاري جاساما” في مباريات الحسم.

واتخذت اللجنة أصعب قرار بإيقاف المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر عن إدارة أي مباراة قارية، بسبب هفواته المؤثرة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي على ملعب مولاي عبد الله، حيث ألغى هدف صحيح للوداد، وأشهر بطاقات صفراء مثيرة للجدل للاعبي الفريقين.

وأضطر الكاف إلى إعادة مباراة إياب نهائي الأبطال الذي احتضنه الملعب الأولمبي برادس في تونس، ونقلها إلى أرض محايدة بعد اجتماع لجنة الطواريء في باريس يومي 4 و5 يونيه الجاري، تلبية لشكوى رسمية قدمها الوداد والاتحاد المغربي بضرورة إعادة المباراة بسبب إلغاء مساعد الحكم جاساما لهدف صحيح للوداد برأسية وليد الكرتي بداعي تسلل غير موجود في الدقيقة 62، وتبع تلك الهفوة، رفض جاساما الاستعانة بتقينة الفيديو المساعد VAR بحجة تعطلها!.

أما الحكم الثالث “باملاك تيسيما” الذي أدار مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على ملعب برج العرب في الاسكندرية، فقد تعرض لاعتداءات مختلفة من لاعبي نهضة بركان المغربي ورئيس الاتحاد المغربي “فوزي لقجع”، لتغاضيه المتعمد عن طرد حارس الزمالك “محمود عبد الرحيم جنش” خلال ركلات الجزاء الترجيحية رغم وضوح تكراره لنفس الخطأ بالتحرك من على خط المرمى قبل تنفيذ لاعبي بركان لركلات الترجيح، وقدم الاتحاد المغربي شكوى رسمية ضد الحكم لدى الكاف، لم يبت فيها بعد، (تفاصيل القضية اضغط هنا).

كاف يسبق يويفا

يتعامل كاف مع ملف التحكيم بـ “توتر” واضح، وهذا جعله يسبق يويفا “الهاديء” في تطبيق القواعد الجديدة، رغم أن الدول الأوروبية هي التي ناقشت ووضعت التعديلات قبل ثلاثة أشهر ونصف من الآن في مقر المجلس الدولي لتشريع قوانين كرة القدم IFAB بقيادة إنجلترا وفي حضور مدير لجنة حكام الفيفا “بيرلويجي كولينا”.

واعترف الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة إلى ما بعد الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) هذا الشهر.

وقال يويفا “من أجل تجنب أي ارتباك ولقلة الوعي بعدد التغييرات الكبير بقوانين اللعبة، وبسبب ضيق الوقت بعد إعلان التعديلات الجديدة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البدء في التطبيق مع بداية الموسم الكروي الجديد 2020/2019”.

وسيبدأ الموسم الكروي بشكل رسمي في أوروبا، يوم 25 يونيه الجاري، عندما تعود أغنية دوري أبطال أوروبا في المباريات التأهيلية لدور مجموعات البطولة التي تُوج بنسختها الماضية ليفربول الإنجليزي على حساب مواطنه توتنهام، مطلع الشهر الجاري على ملعب واندا التابع لأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

وبالتالي فإن تطبيق التعديلات الجديدة في مباريات المنتخبات سيؤجل حتى مطلع شهر سبتمبر 2019، عندما حين موعد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات يورو 2020 بالنسبة للمجموعات التي لعبت الجولتين الثالثة والرابعة في يونيه، والثالثة والرابعة بالنسبة للمجموعات التي لم تلعب في يونيه بسبب انشغالهم بالمباريات النهائية لبطولة “دوري الأمم الأوروبية” الذي تُوجت به البرتغال على حساب هولندا بقيادة “كريستيانو رونالدو”.

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ما هي التعديلات الجديدة؟

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تمرير التعديلات الجديدة وفرضها على كافة الدوريات المحلية والمسابقات والبطولات القارية بدءًا من صيف 2019، بعد استشارة رئيس مجلس IFAB الدولي لتشريع قوانين كرة القدم (International Football Association Board)، السيد لوكاس برود، والدول الأعضاء في الاتحاد “إنجلترا وأسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية”.

وأعلن الفيفا واتحاد IFAB بشكل رسمي الـ 5 تعديلات التالية:

1- الركلات الحرة: يمنع وقوف أي لاعب من الفريق الذي حصل على الركلة الحرة في أي حائط بشري دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين، وكذلك يجب أن يكون اللاعب على بُعد ياردة واحدة من الحائط البشري، وإذا لم يلتزم الفريق الحاصل على الركلة الحرة بما تنصه هذه القاعدة، فيجب على الحكم احتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق الآخر (خطأ عكسي)”.

2- التبديلات: مغادرة اللاعب المستبدل من أقرب نقطة ممكنة في الملعب، وليس من الضروري أن يسير اللاعب المستبدل من أقصى الملعب لمصافحة بديله من مكان التغيير. التعديل الجديد يسمح لأي لاعب بترك المستطيل الأخضر في أقرب نقطة يتواجد بها على خط التماس.

3- ركلات الجزاء: يتوجب على حارس المرمى وضع ولو قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ الخصم لركلة الجزاء (حال أحتسبت أثناء سير اللعب أو في ركلات الجزاء الترجيحية)، فإذا تحرك بكلتا القدمين تعاد الركلة وينذر، ويُمنع الحارس من القيام بحركات استعراضية مثل لمس خشبات المرمى الثلاث قبل تنفيذ الركلة أو لمس الشباك، وإلا أعيدت ركلة الجزاء وأنذر الحارس، لذلك لا يتوجب على الحارس التحرك أبدًا قبل تسديد الكرة.

4- لمسات اليد: كل لمسة من لمسات اليد للمهاجم تساوي ركلة حرة. تقرر عدم احتساب أي هدف مهما كان إذا كانت هناك لمسة يد من المهاجم قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

5- الإسقاط: إذا توقف اللعب داخل منطقة الجزاء، يتم الاستئناف والكرة مع الحارس الذي كانت الهجمة ضد فريقه، أما إذا تعطل اللعب خارج منطقة الجزاء، يتم الاستئناف والكرة مع آخر مَن لمسها قبل التوقف، وتنص تلك القاعدة على أهمية ابتعاد الخصم بـ 4 ياردات.

9 حكام عرب في كان 2019

كشف الكاف عن قائمة الـ 26 حكمًا الذين سيعتمد عليهم في مباريات (كان 2019) بالفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو القادم، ومن بينهم 9 حكام عرب، أمثال الحكم المغربي “نور الدين الجعفري” والجزائري “مصطفى غربال” والتونسي “هيثم قيراط”.

وبعدما كانت مصر أكثر الدول المُصدرة للحكام العرب في المسابقات العالية والقارية، ورغم إقامة المباراة على أراضيها هذا الصيف، إلا أن الكاف اكتفى بدعوة حكمين مصريين فقط هما أمين عمر وإبراهيم نور الدين.

وتسبب هذا القرار في جدل واسع بالوسط الرياضي المصري، وبدأ البعض يتحدث عن سمعة الحكم المصري المتراجعة بعدما كان أميز حكم في المنطقة العربية، ويكفي القول أن جمال الغندور كان الحكم العربي والأفريقي الوحيد الذي اختير لإدارة مباريات في كأس أمم أوروبا عبر تاريخ البطولة.

وجاءت قائمة حكام أمم أفريقيا 2019 الكاملة على النحو التالي:

مصطفى غربال (الجزائر)، وهيلدير مارتينس دي كارفاليو (أنغولا)، وباسيفيك ندابويهاوينيمانا (بوروندي)، وجوشوا بوندي (بوتسوانا)، أمين عمر، وإبراهيم نور الدين (مصر)، وأليوم أليوم (الكاميرون)، وباملاك تيسيما (إثيوبيا)، وباكاري جاساما (غامبيا)، وبيتر واويرو (كينيا)، وأندوفيتا راكوتوجوانا (مدغشقر)، ومامادو كيتا (مالي)، وبيدا داهان (موريتاينيا).

وأحمد امتهاز هييرالال (موريشيوس)، ورضوان جيد ونور الدين الجعفري (المغرب)، وجاك ندالا نجامبو (الكونغو الديمقراطية)، ولويس هاكيزيمانا (رواندا)، وماجيتي نداي وعيسي سي (السنغال)، وبيرنارد كاميل (سيشيل).

وفيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)، والصادق السلمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط (تونس)، وجاني سيكازوي (زامبيا).