رياضة | مفاجآت عديدة بانتخابات رئاسة الأندية السعودية عقب غلق باب الترشح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت عديدة بانتخابات رئاسة الأندية السعودية عقب غلق باب الترشح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت انتخابات الرئاسة للأندية السعودية العديد من المفاجآت، عقب غلق باب الترشح مساء اليوم، بعدما استمر لمدة ثلاثة أيام.

وكانت أكبر مفاجآت اليوم عدم تقدم أي مرشح لرئاسة نادي النصر السعودي، المتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي.

وتنتظر جماهير العالمي تقدم مرشح لرئاسة النادي، عقب تحديد الموعد القادم لفتح باب الترشيحات للنادي، وفي حالة عدم تقدم أي مرشح ستقوم الهيئة العامة للرياضة بتعيين إدارة لقيادة النادي لمدة موسم.

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وشهد ناديا الرائد والهلال فقط تقدم أكثر من مرشح للرئاسة:

الرائد : تقدم لمنصب الرئيس كلاً من خالد السيف، فهد المطوع، منصور العشاب، يوسف التويجري، بينما تقدم للهلال كلاً من : فهد بن نافل، موسى الموسى.

بينما تقدم لبقية الأندية مرشح واحد فقط كالتالي:

تقدم أنمار الحائلي لمنصب رئيس الاتحاد، وخالد الدبل للاتفاق، وأحمد الصائغ للأهلي، وسلطان أزهر للوحدة، وخالد البلطان للشباب، ومساعد الزامل للقادسية، وفهد المدلج للفيصلي، وحمود العوفي لأحد، وسعد العفالق للفتح.