رياضة | عاجل.. تفاصيل استبعاد علي معلول من قائمة تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل استبعاد علي معلول من قائمة تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي التونسي نجيب المجرسي الأسباب التي دفعت الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس لاستبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من قائمة نسور قرطاج النهائية التي ستشارك في أمم إفريقيا ٢٠١٩ الشهر الجاري في مصر.

وقال المجرسي :"هناك أنباء تتردد بشكل قوي عن دخول معلول في صدام مع المدرب الفرنسي وهو ما دفعه للاستبعاد من القائمة".

وأضاف: "هناك حالة اندهاش كبيرة في تونس من قرار استبعاد معلول، لأنه يعتبر ركيزة أساسية في المنتخب".

وكان ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قد قرر استبعاد معلول من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في أمم إفريقيا الشهر الجاري في مصر، واستعان بكريم العواضي بديلا له.