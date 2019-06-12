رياضة | حسام باولو يفجرها:"اتظلمت في الزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام باولو يفجرها:"اتظلمت في الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام باولو لاعب الزمالك، أن إيناسيو المدير الفني السابق للأبيض كان سببا في ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

وقال باولو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :انضممت للزمالك وحصلت على بطولة كأس السوبر من أول مباراة.

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وتابع : بداية كانت مميزة وفخور بها، شاركت بشكل جيد مع محمد حلمي وأحرزت 3 اهداف في أول مبارياتي مع الفريق.

واستكمل : ولكن بعد رحيل حلمي وقدوم إيناسيو "الدنيا ضلمت" وكنت دائم الاستبعاد من القائمة.

وأتم كلماته: انضمامي للزمالك أخرني كثيرا، تعرضت للظلم.