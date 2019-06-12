رياضة | على طريقة أجيري.. مدرب تونس يطيح بنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة أجيري.. مدرب تونس يطيح بنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الفرنسي آلان جيريس مفاجأة من العيار الثقيل، عقب نهاية مباراة تونس وكرواتيا، بفوز نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت بينهما مساء الثلاثاء، استعدادًا لأمم أفريقيا.

وقام جيريس بالإطاحة بالظهير الأيسر علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خارج القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على الأراضي المصرية.

وسار جيريس على نفس نهج المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، بعدما فاجأ الأخير الجماهير المصرية باستبعاد لاعب الزمالك عبدالله جمعة، والذي تألق بشكل واضح في مركز الظهير الأيسر بالموسم الحالي.

مغامرة قرر كلا من جيريس وأجيري خوضها بالإطاحة بظهيرين كان الجميع ينتظر سطوعهم في سماء القاهرة، فهل سينجح المدربين في إثبات صحة اختياراتهم أم ستكشف البطولة خطأهما الفادح؟.