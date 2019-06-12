رياضة | تقارير: استبعاد "بلقبلة" من قائمة الجزائر بأمم إفريقيا بسبب فيديو فاضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: استبعاد "بلقبلة" من قائمة الجزائر بأمم إفريقيا بسبب فيديو فاضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر قرر استبعاد لاعب وسط الخضر هاريس بلقبلة من القائمة المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019. وظهر هاريس بلقبلة نجم منتخب الجزائر وفريق بريست الفرنسي في فيديو فاضح خلال فترة إعداد الخضر بقطر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2019. وجاء قرار المدرب الوطني جمال بلماضي عقب نهاية مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البورندي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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