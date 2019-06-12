رياضة | الزمالك يحسم الجدل حول رحيل شيكابالا للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل حول رحيل شيكابالا للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على رغبة أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة في استعارة شيكابالا.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "شيكابالا لاعب معار وإعارته انتهت".

وتابع:"لم نتحدث حتى الآن في ملف الراحلين واللاعبين الجدد سواء شيكابالا او غيره من اللاعبين". واستكمل "لو في رغبة بين المقاصة والزمالك وشيكابالا في الحصول على خدمات اللاعب سنحقق مصلحة اللاعب بكل تأكيد".