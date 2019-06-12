رياضة | عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آلان جيراس المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس افريقيا للأمم مصر 2019 .

وشهدت القائمة غياب علي معلول لاعب النادي الأهلي لأسباب غير معروفة حتى الآن.

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وضمت قائمة تونس كلا من:

فاروق بن مصطفى ـ معز حسن ـ معز بن شريفية ـ ياسين مرياح ـ وجدي كشريدة ـ نسيم هنيد ـ أيمن بن محمد ـ محمد دراغر ـ ديلان براون ـ كريم العواضي ـ أسامة الحدادي ـ مارك اللمطي ـ غيلان الشعلالي ـ أيمن بن محمد ـ أنيس البدري ـ إلياس السخيري ـ الفرجاني ساسي ـ بسام الصرارفي ـ يوسف المساكني ـ نعيم السليتي ـ وهبي الخزري ـ طه ياسين الخنيسي ـ فراس شواط.