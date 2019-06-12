رياضة | أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن ما حققه الفريق من نجاحات لا يتعدى 5% من طموحاته.

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا شريك في النجاح والخسارة، عملنا هو التخطيط للموسم الحالي والمواسم المقبلة"

وأردف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، الجمهور يثق بنا، ونحن لا نفعل إلا كل ماهو صحيح".

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وتابع: "الجمهور لا يرى ما يحدث بالداخل، دائما يطالبونا بلاعبين ومدربين ولكن الأمور لا تدار بهذا الشكل".

واستكمل: "وضع المسؤولية يجعلنا نرى الامور بشكل مختلف عن الجمهور".

وأتم كلماته: "راض عن الموسم الأخير وعلى المستوى الشخصي أرى أن ما حققته لا يزيد عن 5 % من طموحات النادي، الزمالك يستحق أكثر".