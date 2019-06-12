رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فريديناند على ما يثار بشأن تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي ماوريسو ساري.

وقال ريو فيرديناند في تصريحات صحفية: "لامبارد هو الخيار المثالي لتشيلسي، الناس يتحدثون عن الخبرة ولكن ما هي الخبرة التي كان يمتلكها جوارديولا حينما أصبح مدربًا لبرشلونة؟".

وأضاف ريو مؤكدًا: "فرانك يعرف تشيلسي جيدًا ويعرف اللاعبين، سأكون متفاجئًا إن حاول النادي جلب مدرب آخر".