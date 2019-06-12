رياضة | زيدان يصر على جلب بوجبا.. وهذا هو الثنائي الأقرب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصر على جلب بوجبا.. وهذا هو الثنائي الأقرب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، مهووس في مسألة التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ولكن كريستيان إريكسن لا عب توتنهام هوتسبير وفان دي بيك لاعب أياكس أمستردام يضعان العصا في عجلة إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن ريال مدريد بسبب إصرار الفني الفرنسي زين الدين زيدان أصبح مهووساً في مسألة التعاقد مع بوجبا، لكن هناك بدائل أخرى إريكسن وفان دي بيك لاعبان يعجبان إدارة ريال مدريد لكن على العكس عند زين الدين زيدان.

زين الدين زيدان "يعشق" بول بوجبا وهذا التوجه لدى المدير الفني الفرنسي قد تم نقله إلى مجلس إدارة ريال مدريد أكثر من مرةٍ، والنادي يقوم بكل ما في وسعه من أجل فتح المفاوضات مع نادي المان يونايتد، ولكن النادي الإنجليزي يطالب بـ 169 مليون يورو.

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الجدير بالذكر ان بوجبا يستعد من أجل تخفيض راتبه تماشياً مع وضعية سلم الرواتب في ريال مدريد، لكن زيدان وفي حالة عدم قدرة إتمام الصفقة فإنه يريد بديلاً للفرنسي، وهنا تظهر خيارات كـ ندومبيلي وأريكسن وفان دي بيك.

زين الدين زيدان يُريد نوعية لاعبين مثل بوجبا وبنفس طريقة للعب الفرنسي، بينما أريكسن يشبه بطريقة لعبه كل من كروس ومودريتش وهذا ما لا يحتاجه زيزو، بينما الخيار الآخر فان دي بيك يراه الفرنسي أقل خبرة ولا يمتلك القدرة على قيادة فريق مثل ريال مدريد.

هنا الفرنسي يصر على التعاقد مع بوجبا وفي حالة فشل الصفقة، فإن زيدان يريد أن يكون ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي هو البديل الأول والخطة B.