رياضة | محمد الشوربجي يضمن التأهل لنصف نهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشوربجي يضمن التأهل لنصف نهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس علي العالم في مباراة استمرت 25 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/4) (11/9) في دور المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي"وبذلك يضمن الشوربجي التأهل لنصف نهائي البطوله بعد ان اصبح مجموع نقاطه 10 نقاط.

الجدير بالذكر ان يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .