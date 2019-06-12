رياضة | رنيم الوليلي تضمن التأهل لنصف النهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تضمن التأهل لنصف النهائي بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش علي النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة السادسة علي العالم في مباراة استمرت 19 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/7) (11/7) في دور المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تعزز رنيم الوليلي صدارتها للمجموعه برصيد 11 نقطه وتضمن التأهل لنصف نهائي البطولة.

الجدير بالذكر ان يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .