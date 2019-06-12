رياضة | أمير مرتضى: لا توجد أزمة بشأن مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لا توجد أزمة بشأن مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد.

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وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم".

وأكمل : "هناك مدربين مصريين يقدروا يتحملوا المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو يملك كل صلاحيات الموسم الجديد".