الامارات | أغيري يكشف رسمياً عن القائمة النهائية لمصر في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أغيري يكشف رسمياً عن القائمة النهائية لمصر في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب مصر لكرة القدم، المكسيكي خافيير أغيري، أمس عن القائمة الرسمية النهائية لـ«الفراعنة» استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 الجاري و19 يوليو.

واستبعد أغيري في القائمة ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد أبوالفتوح والحارس محمد أبوجبل، كما تأكد رسمياً غياب نجم منتخب مصر محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي لم يدخل أصلاً في القائمة الأولية، وكانت هناك رغبة بأن يحصل تعديل ويعود لتعزيز هجوم مصر.

وضمت تشكيلة أغيري (60 عاماً)، 23 لاعباً يتقدمهم افضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الانجليزي.

وحصل صلاح مع محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي الذي خسر في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام تشلسي، على فترة راحة إضافية بعد انتهاء الموسم القاري في وقت متأخر.

وإلى جانب الغياب الأبرز لنجم الزمالك محمود عبدالمنعم «كهربا»، سيغيب أيضاً زميلاه في الزمالك عبدالله جمعة، ويوسف إبراهيم «أوباما».

ويشرف أغيري، مدرب منتخبي المكسيك واليابان ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني سابقاً، على المنتخب المصري بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2018، حيث عاد للمشاركة بعد غياب 28 عاماً.

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وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة القارية (7)، وقد حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة أمام الكاميرون (1-2) في الغابون عام 2017. وبعد خوضها مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا، تفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفي ما يأتي التشكيلة: حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبدالرحيم «جنش» (الزمالك). وللدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، باهر المحمدي (الاسماعيلي)، محمود حمدي «الونش» (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ايمن اشرف (الاهلي).

أما في الوسط فيظهر: محمد النني (أرسنال الانجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنسي البرتغالي)، نبيل عماد «دونغا» (بيراميدز)، محمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

وفي الهجوم: مروان محسن (الأهلي)، أحمد علي (المقاولون العرب)، أحمد حسن «كوكا» (أولمبياكوس اليوناني).

يتولى أغيري تدريب مصر بعد الإخفاق المونديالي، ويسعى لقيادة «الفراعنة» إلى اللقب الإفريقي الثامن.

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من أبرز لاعبي الزمالك يغيبون عن مصر في كأس إفريقيا، هم بجانب «كهربا»، عبدالله جمعة، ويوسف إبراهيم (أوباما).