الامارات | المرزوقي: لا يحق للحكم الاستعانة بـ«الفار» من تلقاء نفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: لا يحق للحكم الاستعانة بـ«الفار» من تلقاء نفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الحكم الدولي في كرة القدم سلطان عبدالرزاق المرزوقي، دوري الخليج العربي لكرة القدم بأنه ضعيف من ناحية المستوى الفني، ما يؤثر بصورة سلبية على قضاة الملاعب، مشيراً إلى أنه كحكم كان يخوض تحدياً مع تقنية الحكم الفيديو«الفار» في كل مباراة كان يديرها خلال الموسم الكروي المنصرم.

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» «في تقديري أن (الفار) ساعد كثيراً على التقليل من الأخطاء التحكيمية، وأدعو دائماً الى احترام القرار الذي يصدره الحكم، لأنه يهمه في المقام الأول نجاح المباراة التي يديرها، وإعطاء كل فريق حقه وتحقيق مبدأ العدالة بين الفريقين».

وكشف سلطان المرزوقي أن الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الكروي 2016-2017 أثرت كثيراً في مسيرته في التحكيم. وأضاف: «أسعى دائماً الى الاعتماد على خبرتي في التحكيم ولا ألجأ كثيراً إلى الاستعانة بتقنية (الفار) إلا نادراً».

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