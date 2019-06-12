الامارات | «طيران الإمارات» تنقل «كأس ويب إيليس للرجبي» إلى طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تنقل «كأس ويب إيليس للرجبي» إلى طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت «طيران الإمارات»، الشريك العالمي لبطولة كأس العالم للرجبي 2019، كأس ويب إيليس إلى طوكيو، الدولة المضيفة للبطولة هذا العام، على طائرة A380 القادمة من دبي. وقدم نجما الرجبي السابقان براين هابانا وشين ويليامز الكأس إلى الجهة المنظمة للحدث. وتكمن أهمية الكأس في كونها رافقت جميع بطولات كأس العالم للرجبي منذ بدايتها في عام 1987، وقد وصلت إلى اليابان قبل 100 يوم من انطلاق البطولة في 20 سبتمبر المقبل.

واحتفالاً بوصول الكأس، أعلنت «طيران الإمارات» عن عدد من المبادرات التحفيزية لعشاق الرجبي، حيث ستتيح للصغار فرصة رفع الأعلام على أرض 12 ملعباً في اليابان، منذ انطلاق البطولة حتى اختتامها في 2 نوفمبر المقبل. وسوف يحظى أطفال من مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، بفرصة المشاركة في المسابقة التي تخولهم اختبار تجربة فريدة، وتتوافر هذه الفرصة أيضاً لأبناء أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، و1400 متطوع في البطولة.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس: «تعد بطولة كأس العالم للرجبي حدثاً رياضياً بارزاً، ومن المتوقع أن يشاهد منافساتها ما يزيد على 1.8 مليون شخص في اليابان خلال ستة أسابيع، يأتي ثلثهم من جميع دول العالم، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة. ويشكل هذا الحدث بما يستقطبه من جماهير عالمية منصة بارزة لكي نتشارك مع عملائنا عشقهم لرياضة الرجبي، ونحقق التواصل بينهم».