الامارات | بني ياس يعلن التعاقد رسمياً مع سالم علي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعلن التعاقد رسمياً مع سالم علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الكرة بنادي بني ياس، أمس، تعاقدها رسمياً مع سالم علي (21 عاماً)، قادماً من نادي الوحدة بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات حتى عام 2022 بحسب حساب النادي في (تويتر). ويعتبر سالم ثالث صفقات السماوي في سوق الانتقالات الصيفية، وتم توقيع العقد أمس بمقر النادي بالشامخة، بحضور رئيس شركة الكرة الدكتور سالم جريب الحارثي، وأعضاء مجلس الإدارة، ووكيل أعمال اللاعب محمد العطاس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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