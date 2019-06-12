الامارات | أحمد القاسمي يحث باروت على مضاعفة جهده الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القاسمي يحث باروت على مضاعفة جهده الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي الإمارات، أول من أمس، المدرب الوطني عيد باروت، بعد تعيينه على رأس الجهاز الفني الجديد لفريق الإمارات في الموسم المقبل.

وحث الشيخ أحمد بن صقر القاسمي المدرب عيد باروت على مضاعفة الجهد خلال الموسم الجديد، حتى يظهر الفريق في أفضل حالاته، من أجل جماهير النادي، ورسم صورة طيبة عن «الصقور».

من جانبه، عبّر المدرب عيد باروت عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وأكد أن الاستقبال سيعطي دافعاً قوياً للعمل من أجل ترجمة توجيهات سموه بمزيد من النجاح والعطاء، وتمنى أن يكون الجهاز الفني عند حسن الظن، وأن يترجم التوجيهات إلى عمل مكثف ومتواصل، لتحقيق التطلعات والطموحات المرجوة للفريق.