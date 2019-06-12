شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم يتوقع تألقهم في «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأثر النسخة 32 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بزخم إعلامي وكروي وجماهيري كبير، بالنظر إلى خصوصيتها، كونها الأولى في تاريخ المسابقة التي تقام بـ24 منتخباً، إلى جانب كونها تقام في فترة الصيف. وتشد البطولة أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، كونها تحظى بمشاركة نجوم عالميين، وقد تكون مهمة لبعضهم في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، خصوصاً بالنسبة لهداف ليفربول وبطل أوروبا، المصري محمد صلاح، إلى جانب المغربي حكيم زياش، الذي قدم موسماً مميزاً مع أياكس، وكذلك الجزائري رياض محرز، بطل إنجلترا مع مان سيتي، والعديد من النجوم.. نلقي الضوء على أبرز 10 منهم في التقرير التالي:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 10 نجوم يتوقع تألقهم في «أمم إفريقيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.