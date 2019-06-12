شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف «كيتا» يثير الرعب في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسيطر حالة من الغموض حول موقف نابى كيتا، نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزى، ومنتخب غينيا، من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى مصر يوم 21 من الشهر الجارى.

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وأكد «كيتا» أنه ليس جاهزًا بنسبة 100% حتى الآن من المشاركة فى البطولة، مشددا على عدم قدرته فى اللحاق بالمواجهة الودية أمام منتخب مصر يوم الأحد المقبل، بسبب عدم جاهزيته البدنية لتعرض لإصابة مع فريقه ليفربول منذ الأول من مايو الماضى.

وقال كيتا فى تصريحات لموقع «غينيا فوت» بعد الانضمام لمعسكر المنتخب فى المغرب: «أتمنى أن أبدأ العمل الآن على الرغم من أننى لست متأكدا من جاهزيتى، بعد وصولى إلى هنا، سأتدرب مع الفريق لمعرفة ما يحدث لاحقا مع الإصابة، ولكن أود أن أؤكد للجماهير وزملائى فى الفريق والمدرب أننى سأكون مستعدًا لمباراة غينيا الأولى فى البطولة».كانت حالة من الرعب سادت الجهاز الفنى للمنتخب الغينى لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لتواجد نابى كيتا مع الفريق.

ويبدأ منتخب غينيا مبارياته فى كأس أمم إفريقيا ضد مدغشقر يوم 22 يونيو، ثم يواجه نيجيريا وبوروندى.