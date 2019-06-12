شكرا لقرائتكم خبر عن «رينارد» يستعين بالشرطة لفرض السرية على المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية أن الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب المغربى لكرة القدم، طلب من الجامعة المغربية الاستعانة بقوات الشرطة من أجل تأمين المركز الوطنى بالمعمورة، والذى يحتضن تدريبات أسود الأطلسى.

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وقالت «الصحيفة» إن رينارد يرفض تواجد أى شخص داخل معسكر المنتخب المغربى من أجل فرض السرية على الجمل الخططية والفنية لأسود الأطلسى قبل السفر إلى القاهرة يوم 18 من شهر يونيو الجارى، ومن المنتظر أن تواجه كتيبة المدير الفنى الفرنسى منتخبى جامبيا وزامبيا بملعب مراكش.

وأوضحت «الصحيفة» أن إدريس لكحل، إدارى المنتخب المغربى، سوف يتوجه إلى مصر قبل سفر بعثة أسود الأطلسى بيوم واحد من أجل تجهيز كل الترتيبات من أجل استقبال المنتخب المغربى فى القاهرة.

فى نفس السياق، يرفض «رينارد» الكشف عن كل أوراقه فى مواجهتى جامبيا وزامبيا المقرر لهما اليوم و16 من الشهر الجارى قبل السفر إلى مصر، حيث سيجرب العديد من الجمل الفنية والخططية فى المباراتين. يذكر أن المنتخب المغربى يتواجد فى المجموعة الرابعة ضمن منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.