شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال يتصدر قائمة المنتخبات الأكثر قيمة تسويقية في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمى أن منتخب السنغال يتصدر قائمة المنتخبات الأكثر قيمة تسويقية بين المنتخبات التى تتنافس فى بطولة كأس أمم إفريقيا والتى ستقام فى مصر خلال الشهر الجارى بمبلغ تجاوز 350 مليون يورو.

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وتشهد البطولة القارية فى نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.

ويبلغ إجمالى القيم التسويقية للمنتخبات الـ24 المشاركة فى المسابقة القارية 3.2 مليار يورو، مما يجعلها الأغلى فى تاريخ كأس الأمم الإفريقية. ويتربع منتخب السنغال، الذى يبحث عن لقبه الأول فى المسابقة على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة فى البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 350 مليون يورو، بسبب امتلاك أسود التيرانجا العديد من كبار النجوم المحترفين فى أوروبا، أبرزهم ساديو مانى، نجم فريق ليفربول، وكاليدو كوليبالى مدافع فريق نابولى الإيطالى.

وأشار الموقع إلى أن منتخب أسود التيرانجا من المتوقع أن يزيد قيمته السوقية فى حال تألق لاعبيه خلال مشواره فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددا على أن المنتخب السنغالى يقدم كرة مميزة خلال السنوات الأخيرة مما يجعله مرشحًا للحصول على بطولة كان 2019 المقرر انطلاقها فى مصر يوم 21 من شهر يونيو الجارى.