شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي: أخشى من تكرار مأساة الترجي والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى الأول لكرة القدم، أنه متخوف شيئًا ما بعد الأحداث التى شهدها نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الوداد المغربى والترجى التونسى، بسبب تقنية «الفار»، والذى على إثره صدر قرار باعادة المباراة عقب كأس أمم إفريقيا.

Advertisements

وقال بلماضى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «الهداف» الجزائرية، إن سيناريو إيقاف مباراة الترجى التونسى وضيفه الوداد البيضاوى المغربى، وعدم وجود جهاز «الفار»، وقرار «الكاف» إعادة المواجهة لاحقا، أحداث مشحونة، يُخشى أن تتكرر فى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر تنظيمها بِمصر انطلاقا من الـ21 من يونيو الحالى.

وعن انتقاد الجمهور الجزائرى لاختيار إسلام سليمانى أكد المدير الفنى أنه تابعه جيدا ووجد أنه يتدرب بجدية وإصرار على التألق وتقديم الأفضل فى البطولة الإفريقية، مشددا على أنه طلب من الجهاز المعاون بتكثيف تدريبات اللاعب وتنويعها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الجمهور الجزائرى كان قد انتقد بلماضى بسبب اختيار سليمانى فى قائمة محاربى الصحراء فى بطولة كان 2019، وذلك بسبب تدنى مستواه الفنى والبدنى.