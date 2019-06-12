أبدى يوفنتوس اهتمامه بلاعب برشلونة، ليصبح النادي الثاني بعد أتلتيكو مدريد، الذي يرغب في ضمه.
ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن البرتغالي نيلسون سيميدو هو اللاعب الرابع الذي يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل اقتراب رحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي.
ويراقب يوفنتوس 3 لاعبين آخرين بخلاف سيميدو، دانيلو "مانشستر سيتي"، وكيران تريبير "لاعب توتنهام"، والسيد هيساي "نابولي".
ويحاول أتلتيكو مدريد بشتى الطرق ضم سيميدو، ليحل محل خوانفران الذي سيرحل بنهاية الموسم.
وأخطر سيميدو إدارة برشلونة، برغبته في الرحيل، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي معظم فترات الموسم المنقضي.
وانتقل سيميدو إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي مقابل 30 مليون دولار، ويحتوي عقده على شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، لكن من المتوقع أن يسمح له البارسا بالرحيل مقابل 50 مليونا على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس ينافس أتلتيكو على لاعب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.