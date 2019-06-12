يوفنتوس ينافس أتلتيكو على لاعب برشلونة

أبدى يوفنتوس اهتمامه بلاعب برشلونة، ليصبح النادي الثاني بعد أتلتيكو مدريد، الذي يرغب في ضمه.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن البرتغالي نيلسون سيميدو هو اللاعب الرابع الذي يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل اقتراب رحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي.

ويراقب يوفنتوس 3 لاعبين آخرين بخلاف سيميدو، دانيلو "مانشستر سيتي"، وكيران تريبير "لاعب توتنهام"، والسيد هيساي "نابولي".

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ويحاول أتلتيكو مدريد بشتى الطرق ضم سيميدو، ليحل محل خوانفران الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وأخطر سيميدو إدارة برشلونة، برغبته في الرحيل، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني إرنستو فالفيردي معظم فترات الموسم المنقضي.

وانتقل سيميدو إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي مقابل 30 مليون دولار، ويحتوي عقده على شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، لكن من المتوقع أن يسمح له البارسا بالرحيل مقابل 50 مليونا على الأقل.