شكرا لقرائتكم 3 ملايين جنيه لسموحة من الاسماعيلي لاتمام بيع شيلونجو بشكل نهائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولي سموحة ، 3 ملايين جنيه من نادي الاسماعيلي لاتمام بيع المهاجم النامبيبي شيلونجو بشكل نهائي وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ، حسب الاتفاق المبرم بين ادارة الناديين .

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وكان شيلونجو قد انتقل الي الاسماعيلي من سموحة علي سبيل الاعارة وبنية البيع النهائي مقابل 4.5 مليون جنيه ، حيث حصل مسئولي النادي السكندري علي مليون ونصف جنيه مقابل الاعارة وفي حال سداد الدراويش 3 ملايين جنيه قبل انتهاء شهر يونيه الجاري سيكون اللاعب انتقل الي صفوف الفريق الاصفر بشكل نهائي .

يذكر أن، شيلونجو قد انضم الي صفوف منتخب نامبيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر .