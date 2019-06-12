شكرا لقرائتكم قفشة: دياز أساء التعامل مع اللاعبين في بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مجدي قفشة صانع العاب نادي بيراميدز إن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية. وأكد قفشة في تصريحات تلفزيزنية "عبد الله بكري لاعب مظلوم، دايما بنصبر بعض لو تعرضنا لأي ظلم". تابع "كان بيحصلنا ظلم ومنعرفش ايه السبب ورامون دياز بيتجاهل الحديث مع النجوم وأساء التعامل مع اللاعبين خلال تواجده في بيراميدز".

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