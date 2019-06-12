هل يعاد نهائي افريقيا ٢٠١٨ بين الأهلي والترجي...

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جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار اكد مسئولو النادي الأهلي انهم يدرسون في الوقت الحالي مدي جدية التقدم بشكوي ضد الترجي التونسي لدي الكاف ،لطلب اعادة مباراة الفريقبن في نهائي ٢٠١٨، بعد تأكد عدم تشغيل تقنية الفار في المباراة، رغم اعلان وجودها في وقتها مستشهدين، بما حدث في نهائي ٢٠١٩ بين الترجي والوداد
واكد مسئولو الاهلي ان النادي لن يتقدم بالشكوي قبل دراسة الأمر من جميع جوانبه والتأكد من ان الشكوي قد يكون لها دور فعلي في اعادة المباراة خاصة وان هناك اتهام للترجي ان تعطيل الفار كان عن عمد.
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