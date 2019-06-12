شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطه ينفي تصريحات منسوبة له عن استبعاد محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر، إدلائه بتصريحات عن إستبعاد محمد صلاح من منتخب مصر فى حالة عدم وصول لمعسكر المنتخب اليوم الأربعاء.
تابع لهيطه فى تصريح من غير المعقول أن يخرج مني مثل هذا الكلام ، وأيضاً من غير المعقول أيضاً أن يتم تصديقه.
وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات على لسان إيهاب لهيطه، بأن صلاح سيتم إسبتعاده فى حالة عدم الوصول غداً للمنتخب .
كان صلاح قد إتفق مع المكسيكي خافيير أجيري على الحصول على راحة سلبية عقب خوض اللاعب لنهائى دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول وتوج باللقب على حساب توتنهام الإنجليزي.
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