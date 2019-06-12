شكرا لقرائتكم طارق العشرى: الموسم المقبل سيكون صعب على حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود والذى تقدم بإستقالة مؤخراً من تدريب الفريق، أنه لم يتم الوصول لإتفاق وفضل الرحيل عن بيته ومنح الفرصة لمدرب آخر لقيادة الفريق العسكري فى الموسم المقبل.

تابع العشرى فى تصريحات لبرنامج " سوبر تايم " على قناة TIMW SPORTS ويقدمه أحمد شوبير أن الموسم المقبل سيكون صعب على الحرس وعليه الإستعداد من الآن بتدعيمات قوية وهو ما طالب به خلال التقرير الذى تقدم به مؤخراً.

أضاف العشري كنت أود الاستمرار ولكن تركت الفرصة لأخر فالحرس بيتي ، ولا أستطيع أن أرفض طلبه ، مؤكداً أنه سينتظر الفترة المقبلة لمعرفة العروض التى وصلت إليه ودراسة الأفضل من بينهم.

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