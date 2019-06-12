شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كل الدعم لخالد جلال ولا نفكر في مدير فني اجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث امير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عن المدير الفني القادم للقلعة البيضاء. و قال امير في تصريحات تلفزيونية: " كل الدعم لخالد جلال كمدير فني للزمالك فهو أمامه سبعة مباريات بأربعة بطولات إذا فاز بهم سنحصل عليهم". Advertisements و أكمل: " جروس كانت متفق مع فريق أخر قبل نهاية عقده بثلاثى أشهر، و احنا أخدنا القرار و متفقين عليه بقدوم خالد جلال لأنه أنسب واحد خلال الفترة الحالية و له كل الدعم من المسئولين و مجلس الادارة".

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