شكرا لقرائتكم أحمد على : منافسة كوكا ومروان محسن فى مصلحة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد علي مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر على المنافسة مع الثنائي مروان محسن وأحمد حسن "كوكا" على قيادة هجوم الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وقال على فى تصريحات لقناة on sport":" المنافسة مع مروان وكوكا تصب فى مصلحة المنتخب خاصة أنهم لاعبان متميزان، ونحن جميعاً هنا من أجل خدمة منتخب مصر، لا يوجد أحد من بيننا يفكر بشأن من سيلعب الآن، نجتهد بقوة في التدريبات من أجل الفريق".

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أضاف علي:"تعاهدنا على أن يستمر معسكرنا لمدة 40 يوم، سنظل هنا حتى أخر يوم في البطولة، ولدينا أمل وثقة في قدرتنا على تحقيق اللقب والجمهور مصرى بمختلف انتماءاته يقف وراءنا".