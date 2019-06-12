شكرا لقرائتكم مفاجآت عديدة فى بطولة CIB للاسكواش.. خسارة فرج وفوز الشوربجي أبرزها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات اليوم الثالث بدور المجموعات لبطولة CIB للاسكواش والتي يستضيفها مول العرب مفاجآت عديدة كان أبرزها خسارة علي فرج المصنف الأول عالميا. وحقق كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا مفاجأة مدوية بعد تغلبه على المصنف الأول عالميا علي فرج لاعب وادي دجلة بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-8 . وتغلب محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا على منافسه النيوزيلاندي بول كول بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-6 . وحقق محمد الشوربجي العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات عقب تغلبه في مباراته الأخيرة على سايمون روزنر بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9, 11-4. Advertisements وبذلك يضمن الشوربجي مقعده في نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة بـ10 نقاط كاملة .

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