شكرا لقرائتكم رسالة إكرامى من ألمانيا : الحياة ليست سهلة لابد أن نكون أكثر صلابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى صورة له أثناء التأهيل عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق قائلا: "الحياة ليست سهلة، لابد أن نكون أكثر قوة وصلابة". واصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عملية التأهيل في ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وحرص محمد عواد حارس الإسماعيلي على الرد على إكرامي وتحفيزه بالقول: "ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع بسلامة". Advertisements

عواد اكرامى

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