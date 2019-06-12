الأهلي يطلب تفسيرا لاستبعاد على معلول من قائمة تونس...

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جدة - عمرو شويل إستفسر مسئولو النادي الأهلي عن سبب إستبعاد الظهير الدولي التونسي على معلول من قائمة منتخب بلاده في أمم أفريقيا.
كان آلان جيراس المدير الفنى لمنتخب تونس قد أعلن قائمة تونس النهائية التي تضم 23 لاعبا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 يونيو حتى 19 يوليو.
وشهدت القائمة خروج على معلول من القائمة في مفاجأة غير متوقعة خاصة أن ظهير الاهلي يشارك مع ناديه ومنتخب بلاده بشكل اساسي وشارك في فوز تونس مساء الثلاثاء ودياً على منتخب كرواتيا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب "أنيلكو هيرجافيك" بمدينة فارازدين الكرواتية.
وبمجرد إعلان قائمة منتخب تونس فتح اكثر من مسئول بالاهلي يأتي في مقدمتهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن سبب غياب الظهير التونسي الذى يُعد أحد نجوم الدوري المصري في الموسم الماضي وكذلك أحد نجوم منتخب تونس خلال الفترة الماضية.
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