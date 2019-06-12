شكرا لقرائتكم 13 مرشحاً لرئاسة الأندية.. وغياب تام في النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت اللجان المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة، مساء يوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات المترشحين لرئاسة وعضوية الأندية، وتقدم 13 مرشحا لرئاسة 11 نادٍ خلال الأيام الثلاثة المتاحة.

وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين خلال يومي الأربعاء والخميس، بينما تقام الجمعية العمومية لكل ناد في 18 يونيو الجاري، ويفتح باب الطعن في اليوم التالي وينظر في ذلك حتى 21 يونيو.

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وتقدم كلا من فهد بن نافل و موسى الموسى لملف لرئاسة نادي الهلال، وشهد نادي الرائد تقدم 4 مرشحين للرئاسة، وهم فهد المطوع و خالد السيف ومنصور العشاب ويوسف التويجري.

واقتصر الترشح في الأندية السبعة المتبقية على مرشح واحد فقط، ففي الفتح تقدم سعد العفالق، و أحمد الصائغ لأهلي جدة، وخالد البلطان لرئاسة نادي الشباب، بالإضافة إلى فهد المدلج في الفيصلي، و خالد الدبل للاتفاق، وسلطان أزهر لنادي الوحدة، و أنمار الحائلي قدم ملفه لرئاسة نادي الاتحاد.

وغادرت اللجنة المكلفة من قبل هيئة الرياضة نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء، دون استقبال أي طلب، حيث لم يترشح أحد لرئاسة وعضوية النادي.