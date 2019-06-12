شكرا لقرائتكم أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، عن غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بتقديم قائمة واحد برئاسة أنمار الحائلي.

وقدم أنمار الحائلي ملف ترشحه لرئاسة اتحاد جدة، يوم الأحد، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة.

واغلقت اللجان المكلفة من هيئة الرياضة، مساء يوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات المترشحين، على أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين خلال يومي الأربعاء والخميس، بينما تقام الجمعية العمومية لكل ناد في 18 يونيو الجاري، ويفتح باب الطعن في اليوم التالي وينظر في ذلك حتى 21 يونيو.

وقال اتحاد جدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : انتهت الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الإتحاد مساء يوم الثلاثاء بتقدم قائمة واحدة فقط برئاسة المرشح لرئاسة النادي أنمار الحائلي.