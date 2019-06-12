شكرا لقرائتكم الصائغ: متمسكون باللاعبين.. وهدفنا تحقيق الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح أحمد الصائغ الرئيس المرشح لرئاسة نادي أهلي جدة، أنه تقدم بملف ترشحه بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

و قدم أحمد الصائغ رئيس الأهلي المكلف ملف ترشيحه لرئاسة النادي في فترة رئاسية جديدة مع انتهاء اليوم الثالث والأخير لتقديم طلبات الترشح، وقال في لقاء مع "العربية" يوم الثلاثاء: أتمنى أن أكون على قدر الثقة.

وبخصوص إمكانية انتقال عدد من اللاعبين عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، ذكر: كرئيس مكلف لم يردنا أي طلب لانتقال أي لاعب من الفريق، ومتمسكون باللاعبين وبالمجموعة التي لدينا.

وحول ترشحه لرئاسة النادي، قال: الحمل ثقيل كما أن طموح الجماهير عال، ولدينا هدف وهو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ونتمنى التوفيق في ذلك.