شكرا لقرائتكم إيطاليا تهزم البوسنة وتتمسك بصدارة مجموعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ المنتخب الإيطالي على صدارة المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بعد فوزه على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وعلى ملعب يوفنتوس في تورينو، تقدم المنتخب البوسني بهدف عن طريق إيدين دزيكو ولكن لورنزو إنسيني أدرك التعادل للازوري في الدقيقة 49 وتكفل ماركو فيراتي بهدف الفوز قبل أربع دقائق من النهاية.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من اربعة انتصارات متتالية يليه منتخب فنلندا في المركز الثاني بتسع نقاط ثم أرمينيا في المركز الثالث بست نقاط ثم البوسنة واليونان برصيد أربع نقاط لكل منهما في المركزين الرابع والخامس على الترتيب ويأتي منتخب ليشتنشتاين في المركز الأخير بدون رصيد.