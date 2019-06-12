شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: كوريا الجنوبية تعبر الإكوادور وتتأهل إلى النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك بفوزه على نظيره الإكوادوري 1 - صفر، يوم الثلاثاء في قبل نهائي البطولة

ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في النهائي مع منتخب أوكرانيا الذي تغلب على نظيره الإيطالي 1 - صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وعلى ملعب أرينا لوبلين، سجل جون تشوي هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 39، وعلى ملعب جوسير، سجل سيرجي بوليستا هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا في الدقيقة 64.