رياضة || تفاصيل جراحة .. ثنائي مصري ينضم للجهاز الفني لمنتخب تنزانيا .. مدافع الوكرة القطري على رادار الزمالك

الوطن

واصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عملية التأهيل في ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ونشر إكرامي صورة له أثناء التأهيل عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق قائلا: "الحياة ليست سهلة، لابد أن نكون أكثر قوة وصلابة".

وحرص محمد عواد حارس الإسماعيلي على الرد على إكرامي وتحفيزه بالقول: "ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع بسلامة".

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مساء السبت، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا.

وعلم "الوطن سبورت" أن حارس الأهلي قد اضطر للخضوع لتلك الجراحة للتخلص من آلام غضروف الركبة والذي كان مهددا بتعرض للإصابة به مجددا، بعدما أجرى جراحته مرتين من قبل في نفس مكان العملية الحالية والتي أزال من خلالها بعض العظام التي تحيط الغضروف وتتسبب في قطعه أو الضغط عليه.

ومن المقرر أن يقضي إكرامي، المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

عدد من نجوم الأهلي يطلبون سرعة حسم مصيرهموكان عدد من لاعبى الأهلى الذين لا يشاركون بالفريق وتلقوا عدداً من العروض طلبوا سرعة مناقشتها من النادى من أجل حسم مصيرهم مبكراً حتى لا يتكرر سيناريو وضع البعض منهم على قوائم الانتظار على غرار الموسم الماضى، أو وجودهم بالقائمة دون حصولهم على الفرصة.

بدوره حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على مطالبة اللاعبين بالصبر والانتظار من أجل معرفة مصير بطولة الدورى وموعد انتهاء الموسم ومواعيد فتح القيد، خاصة أن الأمور تبدو متداخلة ومتشابكة بشكل كبير فى الوقت الحالى.

على جانب آخر، جدد مسئولو مصر للمقاصة المفاوضات مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، من أجل الحصول على خدماته فى ظل ترحيبه بالانتقال للفريق الفيومى، فيما يتبقى الوصول لاتفاق مع إدارة الأهلى على المقابل المادى، حيث لم يحسم بعد مسئولو المارد الأحمر قائمة الراحلين عن الفريق فى ظل الوضع الحالى. (المصدر)

ثنائي مصري ينضم للجهاز الفني لمنتخب تنزانيا

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، عن انضمام الثنائي عبد الرحمن عيسى وعلي طه إلى الجهاز الفني للفريق خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويتواجد عيسى في منصب المدرب بالجهاز الفني لتنزانيا بينما يظهر طه كمحلل أداء للفريق، حيث انضما لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة.

ويقود النيجيري إيمانويل أمونيكي لاعب ناديي الزمالك وبرشلونة السابق، الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا في منصب المدير الفني.

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ويلعب منتخب تنزانيا مبارياته في البطولة الأفريقية ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال، الجزائر وكينيا. (المصدر)

مدافع الوكرة القطري على رادار الزمالك

كشفت مصادر عن اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات اللاعب المصري في صفوف الوكرة القطري محمد عرفة مسعد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل نادي الزمالك المساعي من أجل تدعيم الصفوف في إطار التحضير للموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لـ"مصراوي" إنه محل اهتمام من جانب مسؤولي الزمالك من أجل التعاقد معه

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أنباء الاهتمام باللاعب دون أن يُفصح عن تحركات رسمية من أجل التعاقد مع عرفة المولود في عام 1993.

وأضاف مصدر مقرب من اللاعب أنه طلب من إدارة الوكرة أن تسمح له بالرحيل وعدم الوقوف حائلاً أمام تواجده في نادي الزمالك.

وعلم يلا كورة من مصادر بنادي الزمالك أنه هناك منافسة من جانب محمد عطوة اللاعب المصري في صفوف الرائد السعودي بالإضافة إلى باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي – مع لاعب الوكرة.

وقاد عرفة الوكرة للصعود من جديد إلى دوري نجوم قطر بعد أداء مميز رفقة الفريق لفت الأنظار إليه.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الوكرة حتى عام 2021 بعد تم تجديد التعاقد بينه وبين النادي عام 2016 لمدة 6 سنوات.

ودافع عرفة من قبل عن ألوان المنتخب الوطني للشباب وكان تحت قيادة المدرب ربيع ياسين. (المصدر)