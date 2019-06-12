كتب رامى عبد الحميد نجح المنتخب التونسى فى التغلب على منتخب كرواتيا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب "أنيلكو هيرجافيك" بمدينة فارازدين الكرواتية. ويستعد المنتخب التونسى لخوض منافسات كاس الأمم الأفريقية فى مصر والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى التى تتواجد فى المجموعة الخامسة مع مالى وموريتانيا وأنجولا. وشارك مع نسور قرطاج كبدلاء فى لقاء اليوم على معلول نجم الأهلى وفرجانى ساسى لاعب الزمالك، والذى شارك بعد غياب طويل للإصابة، فيما شارك مع منتخب كرواتيا أبرز نجومه فى الشوط الثانى، ومنهم لوكا مودريتش وإيفان بيرسيتش. تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا 2019.. تونس تهزم كرواتيا 2 / 1 بمشاركة فرجانى ساسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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